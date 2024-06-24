«Ничего не жду от проекта»: звезда «6 кадров» высказалась о перезапуске телешоу

Звезда «6 кадров» Ирина Медведева призналась, что поучаствует в перезапуске телешоу. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам артистки, к настоящему моменту никакие документы подписаны не были. Она также отметила, что ничего не ждет от перезапуска проекта.

«Да, я буду участвовать в перезапуске «6 кадров», предложение уже было. Съемки пока не начались, их перенесли видимо немного. Пока не подписывали еще ничего. Ничего пока что не жду от проекта. Когда начнутся съемки, тогда уже и сложатся мнение и ожидание», — поделилась Медведева.

Напомним, в оригинальных «6 кадрах» вместе с Ириной Медведевой сыграли Федор Добронравов, Галина Данилова, Сергей Дорогов, Эдуард Радзюкевич, Андрей Кайков и Ирина Медведева.

Режиссером перезапуска скетч-шоу выступит Александр Жигалкин, который работал над оригинальным проектом. Кто сыграет в новой передаче, пока неизвестно.

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