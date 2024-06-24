«Меня это устраивает»: Татьяна Васильева объяснила, почему ее не снимают в кино

Народная артистка России Татьяна Васильева рассказала, почему перестала появляться в новых фильмах и сериалах. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

Ведущий обратил внимание, что с отсутствием ролей столкнулись многие артисты, которые прямо выражают свою патриотическую позицию.

«Да, и меня это устраивает. Если будут звать сниматься в какой-то сериал, я, скорее всего, не захочу там сниматься. В сериале ты сегодня проговорил свой текст и все – пока! Съемочный день закончен, и все, и точка. Что это было?! При этом все так неразумно. <…> Я очень давно не снималась у хороших режиссеров. Наверное, у них иначе. А так… Ради чего?», - поделилась знаменитость.

Васильева также отметила, что ей достаточно работы в театре для удовлетворения своих профессиональных амбиций.

«Все больше убеждаюсь, что кино - это не мое. Я не знаю, чего мне там делать. Я не знаю, чего от меня там ждут», - резюмировала актриса.

Ранее Татьяна Васильева ответила юмористу Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ) на его обвинения во лжи.