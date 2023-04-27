«Ничего не смогу дать»: известная певица отвергла 77-летнего Никиту Михалкова

Лолита Милявская считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Артистка готова поделиться любыми подробностями о своих коллегах и личной жизни. Не так давно популярность певицы вышла на новый уровень, и причиной этого стало появление Лолиты в сериале «Актрисы». Однако, как выяснилось, Милявская могла попасть в мир кино еще раньше.

В эфире передачи «Кино в деталях» певица сообщила, что в далеком прошлом Никита Михалков предлагал ей роль в продолжении фильма «Утомленные солнцем». Лолита могла сыграть военного врача, но она была вынуждена отказать Михалкову. По словам артистки, сценарий второй части не смог ее зацепить.

«Я поняла, что ничего не смогу дать. Первая часть была такой, что я рыдала и ждала, что в сценарии для меня будет такое же, как в том фильме. А он мне показался массовой баталией», — пояснила исполнительница хита «На Титанике».

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