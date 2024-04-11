«Ничего не сделаешь»: Гурцкая на прощании с Кунгуровым рассказала, как справляется с утратой мужа

Певица Диана Гурцкая посетила церемонию прощания с артистом Евгением Кунгуровым. Она рассказала, как справляется с утратой супруга.

Гурцкая пересеклась с певцом Феликсом Царикати. В беседе с вдовой он произнес: «Я не могу, когда вспоминаю здесь на Троекуровском. Это даже не укладывается в голове. Как ты справляешься?»

На это Гурцкая ответила: «У жизни свои правила, видимо. Ничего не сделаешь. Ребенок». Видео с ответом Гурцкой опубликовал StarHit.

Напомним, 11 апреля на Троекуровском кладбище прощались с Кунгуровым, найденным мертвым 8 числа. Известно, что артист покончил с собой – перед этим он написал смс жене. На прощание с ним приехали актриса Екатерина Гусева с мужем, певец Игорь Наджиев, артистка Зара.

Кунгурова похоронят на родине – в поселке Заречный. Похороны пройдут через несколько дней.