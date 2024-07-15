«Ничего не происходит в жизни»: что стоит за провокациями Аллы Пугачевой

Музыкант Ярослав Сумишевский высказал свое мнение об уехавшей из России Алле Пугачевой. По его мнению, в жизни 75-летней певицы наступил момент, когда она решила проявить себя.

«Я могу просто предположить, что каждому, по моему мнению, состоявшемуся артисту в определенный момент хочется проявить себя. Ты уже известный, но ничего не происходит в жизни, а надо вот как-то что-то сделать такое, чтобы про тебя опять начали говорить», — сказал шансонье в беседе с NEWS.ru.

Сумишевский также призвал коллег по сцене не молчать и активно выражать свою гражданскую позицию. Музыкант подчеркнул, что давно определился и назвал себя патриотом своей страны.

Ранее солист ВИА «Сябры» Анатолий Ярмоленко призвал снисходительнее относиться к поступкам Пугачевой. По его мнению, певица не настроена негативно по отношению к России.