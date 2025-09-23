76-летний актер Александр Панкратов-Черный лежит в реанимации

Стало известно, что 76-летний актер Александр Панкратов-Черный находится в реанимации. Соответствующую информацию сообщили в Курганской филармонии, где артист планировал выступить со спектаклем «Женихи».

Подробности узнал сайт aif.ru.

«Он сегодня к нам не приехал, потому что в реанимации лежит. Его госпитализировали, болеет человек», - сообщили в культурном учреждении.

Источник в филармонии рассказала, что пока неизвестно, когда актер вернется на сцену. Возможной причиной плохого самочувствия стал рак, который у Панкратова-Черного выявили ранее.

В сентябре сообщалось о проблемах с легкими у актера. Врачи запретили ему курить – пагубная привычка у артиста была с 14 лет.

Некоторое время назад актер рассказывал о своей пенсии. Он делился, что ежемесячно получает 47 тысяч. Панкратов-Черный имеет звание Народного артиста России – за это предусмотрена надбавка к базовой части, которая составляла 17 600 рублей.