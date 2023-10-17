«Ничего не помогает»: Юрий Антонов бросил творчество из-за проблем со здоровьем

Несколько лет назад Юрий Антонов перенес тяжелую операцию по замене сустава на колене. Композитор признался, что после хирургического вмешательства испытывает постоянную боль. Об этом он рассказал в беседе с aif.ru.

78-летний артист со временем стал все реже выходить в свет. Однако на днях он посетил гала-ужин музыкальной премии «Виктория», который состоялся в Live Арене. Дело в том, что Юрий Антонов – почетный «академик» премии с правом голоса.

Музыкант признался журналистам, что прошел уже несколько этапов реабилитации, однако неприятные ощущения в колене не уходят.

«Постоянно испытываю боль. Ничего не помогает. Поэтому мне, конечно, сейчас не до песен», – поделился он.

Юрий Антонов живет в Подмосковье. Он содержит несколько десятков бездомных кошек и собак. У артиста есть помощники по хозяйству, которые, в том числе, следят за животными.

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