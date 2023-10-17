«Если Родина заставит»: Эвелина Бледанс рассказала о готовности сына воевать в Израиле

Актриса Эвелина Бледанс заявила, что ее живущий в Израиле сын Николай готов служить в местной армии, если «Родина заставит». При этом артистка подчеркнула, что по действующим правилам он не подлежит мобилизации, но все может измениться.

«Он пойдет на войну, а как иначе, если Родина заставит. Мы это обсуждали. Пока он не подлежит, но все может измениться», — рассказала Kp.ru Бледанс, добавив, что надеется на лучшее.

По словам актрисы, за два дня до обострения палестино-израильского конфликта она с младшим сыном Семеном улетела из Тель-Авива, а 29-летний Николай остался там. Он занимается разработкой компьютерных игр и сейчас заменяет на посту своего руководителя, который уже ушел на войну.

Бледанс родила старшего сына в 1994 году от израильского бизнесмена по имени Дмитрий. С 2012 года Николай проживает в Тель-Авиве.

Ранее мы писали, что проживающая в Израиле экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала, что после обострения палестино-израильского конфликта уже несколько дней вместе с сыном Леоном прячется в бомбоубежище. Как пояснила артистка, в доме, где она проживает, есть специальная комната для защиты в случае обстрелов. При этом она призналась, что очень сильно переживает.