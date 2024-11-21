«Мы совершенно разные люди»: Гвоздикова отказалась называть себя подругой покойной Светличной

Актриса Наталья Гвоздикова, которую Светлана Светличная при жизни называла своей подругой, заявила, что их никогда не связывали теплые отношения. По словам лауреата Государственной премии СССР, они совершенно разные люди.

Еще до болезни Светличная в беседе с журналистами говорила о сходствах с Гвоздиковой и делилась подробностями их встреч. Артистка признавалась, что они часто собирались компанией и устраивали посиделки или ездили на охоту. Но, как оказалось, воспоминания о проведенном времени вместе у звезд разные. Так, Наталья Федоровна никогда не считала, что близка с коллегой.

Не пришла Гвоздикова и на похороны Светличной, которые прошли в Москве. В разговоре с порталом aif.ru она заявила, что не понимает, почему ей приписывают дружбу с покойной.

«Мы совершенно разные со Светой люди. Мы не могли дружить просто по определению, у нас разные жизненные взгляды. А вот, допустим, с Ларисой Лужиной, да, мы дружим», - отметила Гвоздикова.

Наталья Федоровна также подчеркнула, что считала коллегу «своеобразной».

Ранее сын Светланы Светличной признался, что не плачет после смерти матери.