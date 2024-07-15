«Ничего не отмечаю, никого не собираю»: Григорий Лепс накануне дня рождения рассказал, как встретит 62-летие

Певец Григорий Лепс рассказал перед сольным концертом, как встретит день рождения 16 июля. Накануне у артиста будет выступление, приуроченное к празднику.

61-летний Лепс признался, что у него «ощущение дня рождения». Артист добавил: «Я ничего не отмечаю, никого не собираю, гостей не приглашаю. Я просто сделал так, чтобы гости пришли послушали музыку. Если получится хороший концерт, буду рад. Надеюсь. Приложим все усилия и постараемся сделать так, чтобы выступление перевалило за полночь, чтобы уже был день рождения».

Видео общения с журналистами перед концертом Лепс опубликовал на своей странице в соцсетях.

Ранее возлюбленная певца – 18-летняя Аврора Киба – высказалась о романе с артистом. Она заявила, что не является «новой интрижкой» музыканта или «запасным вариантом».

Девушка призналась, что комментирует их роман первый и последний раз. Киба рассказала о «прекрасной самооценке» и подчеркнула, что Лепс никому из пишущих ей комментарии не делал предложение. Также девушка сообщила: ее целью в жизни является создание крепкой семьи.