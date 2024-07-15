НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 15 июля 2024, 22:19
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«Ничего не отмечаю, никого не собираю»: Григорий Лепс накануне дня рождения рассказал, как встретит 62-летие

Григорий Лепс заявил, что не будет приглашать гостей на день рождения 16 июля.
«Ничего не отмечаю, никого не собираю»: Григорий Лепс накануне дня рождения рассказал, как встретит 62-летие

© Starface.ru

Певец Григорий Лепс рассказал перед сольным концертом, как встретит день рождения 16 июля. Накануне у артиста будет выступление, приуроченное к празднику.

61-летний Лепс признался, что у него «ощущение дня рождения». Артист добавил: «Я ничего не отмечаю, никого не собираю, гостей не приглашаю. Я просто сделал так, чтобы гости пришли послушали музыку. Если получится хороший концерт, буду рад. Надеюсь. Приложим все усилия и постараемся сделать так, чтобы выступление перевалило за полночь, чтобы уже был день рождения».

Видео общения с журналистами перед концертом Лепс опубликовал на своей странице в соцсетях.

Ранее возлюбленная певца – 18-летняя Аврора Киба – высказалась о романе с артистом. Она заявила, что не является «новой интрижкой» музыканта или «запасным вариантом».

Девушка призналась, что комментирует их роман первый и последний раз. Киба рассказала о «прекрасной самооценке» и подчеркнула, что Лепс никому из пишущих ей комментарии не делал предложение. Также девушка сообщила: ее целью в жизни является создание крепкой семьи.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
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Григорий Лепс
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