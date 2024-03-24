Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский выступил с обращением в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Солист рок-группы «Пикник» Эдмунд Шклярский лично обратился к семьям погибших и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» перед их концертом 22 марта. Артист выразил соболезнования от лица всех участников коллектива. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Мы обращаемся ко всем, кто оказался вовлечен в эту страшную трагедию — совершенно бессмысленную. Нет никаких слов, которые могут людей воскресить, утешить. Мы приносим соболезнования всем родственникам», — высказался Эдмунд Шклярский.

Накануне участники группы «Пикник» выпустили официальное заявление о теракте в «Крокус Сити Холле». Музыканты опубликовали обращение на странице коллектива во «ВКонтакте».

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. В здание ворвались несколько вооруженных человек и открыли стрельбу. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По предварительным данным, в результате случившегося пострадало более 150 человек.

24 марта объявлено днем общенационального траура в России.

Ранее сообщалось о том, что участники рок-группы «Пикник» потеряли во время теракта в «Крокус Сити Холле» помощницу директора и до сих пор не могут ее найти. Женщина пропала во время эвакуации, и музыканты все еще не могут связаться с ней.