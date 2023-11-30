Наталья Сенчукова рассказала, как они с Виктором Рыбиным узнали о раке кожи

Певица Наталья Сенчукова рассказала подробности страшного диагноза, о котором они с мужем, музыкантом Виктором Рыбиным узнали во время отпуска за границей.

По словам певицы, они отмечали день рождения Виктора в Италии, когда узнали, что им обоим диагностировали «рак кожи». При этом медики были удивлены, что болезнь проявилась у супругов одновременно.

«Но, к счастью, это не метастазирующий рак, он излечим. А то, что все вместе, это да. Вместе получили это известие, вместе ходили лечиться. Это в любом случае всегда сближает», — сказала Сенчукова в программе «Легенда», запись которой доступна на YouTube.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова женаты больше 20 лет.

Ранее мы писали, что сын Рыбина и Сенчуковой Василий съехался с новой возлюбленной. С первой супругой молодой человек прожил в браке всего 11 месяцев - пара развелась летом 2023 года. Как выяснилось позже, у молодого человека на тот момент была другая девушка.