«Ничего, кроме своей профессии, не знаю»: Эммануил Виторган заявил, что его деньгами распоряжается жена

Актер Эммануил Виторган рассказал о своей пенсии. Он признался, что даже не знает ее размер, так как всеми его деньгами распоряжается жена. Об этом он сообщил NEWS.ru.

По словам звезды театра и кино, он совершенно не интересуется тем, сколько зарабатывает. Финансами распоряжается его супруга Ирина. Эммануил Гедеонович признался, что она больше него понимает в этом вопросе.

«Я ничего, кроме своей профессии, не знаю», - заявил Виторган.

Впрочем, несмотря на то, что актер не знает размер своей пенсии, он выплатами доволен. Он заявил, что ему всего хватает.

Напомним, что в 84 года Эммануил Виторган является отцом двух маленьких дочек. Девочки Этель и Клара появились на свет благодаря суррогатной матери. Артист признавался, что души не чает в наследницах и даже слишком их балует. Однако он понимает, что может не дожить до их свадеб.

Ранее Эммануил Виторган высказался об уехавших из России коллегах.