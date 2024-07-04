«Для меня это кажется неверным»: Виторган высказался об уехавших из РФ коллегах

Народный артист РФ Эммануил Виторган высказался об уехавших из России коллегах. Его слова приводит RTVI.

Актер признался, что не желает ничего плохого эмигрировавшим звездам, поскольку они приносили пользу во время своего пребывания в России. Он подчеркнул, что его оценка все равно никак не отразится на позиции уехавших коллег.

«От того, что я буду говорить, прав он или не прав, он от этого свое мнение не изменит. Для меня это кажется нет, неверным. Но я не готов брать топор, рубить его. Нет. Пусть он пребывает в той жизни, в которой ему хочется пребывать», — поделился Виторган.

Артист отметил, что со многими уехавшими он поддерживал близкое общение. Виторган добавил, что покинувшие РФ деятели культуры являются способными талантливыми людьми, которые могли бы и дальше приносить пользу родной стране.

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