«Ничего хорошего»: стала известна правда о патологии Елены Малышевой

Телеведущая Елена Малышева всегда отличалась спокойствием и хорошим настроением в эфире своего шоу про здоровье. Но на самом деле 61-летняя знаменитость тоже страдает в реальной жизни. Она часто срывается во время диеты, что может привести к огромным проблемам с пищеварением.

Звезда экрана старается сохранить красивую фигуру, чтобы презентабельно выглядеть в эфире. Она сидит на диетах, но не всегда выдерживает и срывается, поглощая сладкое. СМИ пишут, что Елена не может придерживаться режима, поэтому ест когда как. Она может хорошо поесть, а может ограничить себя одним яблоком в день.

Диетолог Евгений Арзамасцев в беседе с порталом BLITZ+ назвал метод телеведущей издевательством над организмом и предупредил об опасности. По его мнению, это может привести к патологии важного органа.

«Нужно понимать, почему происходили срывы. Тяга к сладкому обычно вызвана с недостатком углеводов. Ничего плохого в голодании нет, если оно на один-два дня. Но если оно продолжается длительно, то ничего хорошего не будет. Человек будет терять мышечную ткань. Срывы могут привести к острому панкреатиту», – объяснил диетолог.

Сама телеведущая не комментирует свои методы похудения, но поклонники очень переживают за Елену и советуют ей беречь себя.

Ранее мы писали о том, как Малышева рассказала, чем пытается удержать супруга. Доктор раскрыла интимные детали во взаимоотношениях с мужем. Напомним, что 11 сентября 1987 года Елена вышла замуж за аспиранта медицинского ВУЗа Игоря Малышева. С тех пор супруги обрели счастье друг в друге и крепкий брак. Телеведущая сообщила, что им с избранником по-прежнему удается поддерживать страсть в отношениях.