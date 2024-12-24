«Ничего хорошего не помню»: Алексей Воробьев рассказал о своем детстве

Певец Алексей Воробьев признался, что не помнит ничего хорошего о своем детстве. Звезда в беседе с журналистами рассказал, как спасался с помощью музыки, и сообщил о новогодних планах. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Оказалось, что у исполнителя хита «Сумасшедшая» не было волшебных историй из детства. Он вспоминает только о том, как часами играл на музыкальном инструменте. Именно музыка спасала его от одиночества.

«С удовольствием рассказал бы вам какую-нибудь красивую историю, но ничего хорошего о детстве не помню. Я помню, как занимался на аккордеоне часами и днями в музыкальной школе. Тогда, по крайней мере, можно было не идти домой», – поделился артист.

Алексей рассказал, как хочет встретить Новый год. Он заявил, что конкретных планов у него нет, но он бы хотел купить билет на поезд, пить чай и читать книгу.

«Я еще пока не решил, у меня была мысль сесть на старый поезд, к примеру в Карелию. Взять чай, наслаждаться пейзажем. Я невероятно счастливый человек, потому что в одиночестве никогда не скучаю», – добавил звезда.

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