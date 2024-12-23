Лолита Милявская сообщила, что ее выпустили из «тюрьмы»

Российская исполнительница Лолита Милявская оценила 2024 год как год освобождения. Об этом она рассказала в беседе с Kp.ru.

«Меня выпустили из тюрьмы!» — радостно сообщила дива.

Под «тюрьмой», как намекает издание, певица имеет в виду недопуск ее на все федеральные каналы на протяжении полугода. В эту опалу Лолита попала после участия в скандальной «почти голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой — однако теперь, судя по всему, ее выступлениям снова дали зеленый свет.

Итоги года в конце декабря подвела не только госпожа Милявская. Так, актриса Юлия Паршута сообщила, что наконец-то «начала свободно дышать» и наконец получила возможность полностью посвятить себя музыке. А Полина Гагарина, напротив, только музыкой и занята:

«Это мое событие, которое произошло этим летом. Мое шоу в Лужниках», — сказала артистка.

Наконец, своими успехами похвались Джиган и MIA BOYKA. Исполнитель не так давно записал трек «Худи», который уже несколько недель возглавляет чарты, а певица довольна тем, что смогла «выкупить» свое имя у лейбла.

Ранее Лолита заявила, что предпочитает жить по системе Станиславского и «не хайпует».