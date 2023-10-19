«Ничего хорошего»: Иосиф Пригожин рассказал о проблеме с матерью в Израиле

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о переживаниях за мать, находящуюся в Израиле. Он никак не может вывезти родственницу из страны: проблема в том, что женщина не собирается покидать дом. Последнее предложение от сына женщина отвергла.

О неудачной попытке Пригожина вывезти мать из Израиля узнал сайт mk.ru.

Продюсер хочет, чтобы мать прилетела в Россию, но не может уговорить женщину это сделать. Он переживает, но не возражает ей и не ругается.

«Ничего хорошего нет. Все находятся в стрессе, в шоке», - описал Пригожин обстановку в Израиле.

И несмотря на гибель людей вокруг, «уезжать оттуда она не собирается». Пригожин отнес мать к категории людей, которые «готовы погибнуть, но не двигаться ни в какую сторону».

Он понимает, что мать – взрослый человек и советовать ей не может. Предложение, которое Пригожин сделал родственнице, ей не подошло.

«Мама — патриот Израиля, она живет там, и ее оттуда никак не заберешь», - сказал он изданию и отметил, что находится с женщиной в разном информационном поле.

Ранее Пригожин связался с братом и сестрой, находящимися в Израиле. Он говорил, что у родственников очень тревожное состояние, но в целом все нормально.