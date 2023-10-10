«Маму вывезти невозможно»: Пригожин связался с семьей, находящейся в Израиле
Иосиф Пригожин рассказал, что его брат и сестра вышли на связь из Израиля.
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Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что сестра и брат вышли на связь из Израиля. Накануне он был встревожен, так как связь с родственниками пропала.
Новые подробности выяснил сайт «Абзац».
«Сестра и брат вышли на связь, всё нормально… Слава Богу, все живы и здоровы, но само состояние и настроение очень тревожное», - поделился Пригожин.
По его словам, в Израиле во всех домах есть бомбоубежища. Однако мать Пригожина, проживающая в Израиле почти 35 лет, отказывается куда-либо идти или ехать.
«Маму вывезти невозможно…», - сообщил продюсер и пожаловался, что не может даже переселить родственницу с третьего этажа на первый. Пригожин отметил, что мать просила ее не трогать и оставить в покое.
Ранее Пригожин сообщал, что созвонился с матерью. Она находится дома. До других родственников дозвониться не удалось. Сам продюсер планировал лететь туда на днях, но отложил поездку.