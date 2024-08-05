Ничего из себя не представляют: Михаил Лабковский заявил, что не любит домохозяек

Психолог Михаил Лабковский высказался в адрес домохозяек. Он отметил, что ему не нравятся люди, которые не могут прокормиться и ничего из себя не представляют.

Домохозяйки, по мнению специалиста, как раз не обладают ценностями, которые он хотел бы видеть. В первую очередь Михаил считает, что люди не должны зависеть друг от друга в финансовом плане.

При этом для психолога не важно, кто сколько зарабатывает, пишет Telegram-канал Starhit.ru. Достаточно уже того, что человек может сам себя прокормить.

«Могу сказать, что я не люблю домохозяек. Человек должен что-то из себя представлять. Я вообще за равноправные отношения, не хочу быть ни папиком, ни благодетелем. Не надо мериться, кто больше зарабатывает, но она должна уметь себя прокормить хотя бы», — заявил Лабковский.

Ранее сообщалось, что известный психолог хочет отсудить почти три миллиона у продавца маркетплейса. Михаил подал иск в суд.