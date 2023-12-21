Михаил Лабковский хочет отсудить почти три миллиона у продавца популярного маркетплейса

Психолог Михаил Лабковский подал иск из-за незаконной продажи его книг на Wildberries. Мужчина планирует отсудить почти три миллиона рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

У Лабковского есть претензии не только к Wildberries, но и к индивидуальному предпринимателю Хизри Алейдарову, который продает книги на этом маркетплейсе.

В числе книг авторства знаменитого психолога, выставленных на продажу, серия «Хочу и буду», исключительные права на реализацию которой принадлежат издательству «Эксмо». Теперь писатель требует от Алейдарова 2,86 миллиона рублей.

Напомним, 62-летний Михаил Лабковский был признан самым узнаваемым психологом России по решению журнала «Forbes».

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