«Ничего дорогого в райдере нет»: сколько стоит заказать Ивлееву на корпоратив

Представитель блогерши Насти Ивлеевой раскрыл, какие сейчас гонорары у звезды после «голой» вечеринки. Оказалось, что она соглашается на корпоративы за 7 млн рублей. Кроме того, она собирается в скором времени вернуться на телевидение.

После скандальной «арт-выставки» год назад Настя лишилась рекламных контрактов и практически пропала из медиаполя. Только в последние месяцы блогерша стала чаще публиковать посты в социальных сетях. Но, как оказалось, все это время Ивлеева не сидела сложа руки. Ее команда активно работает над тем, чтобы вернуть ее в строй в 2025 году. А пока она не отказывается от частных вечеринок. Гонорар средний по меркам шоу-бизнеса – 7 млн рублей.

«Ничего дорогого в райдере нет. Гримерка, вода, салфетки и другие мелочи», - рассказал представитель Насти Super.ru.

Напомним, что недавно стало известно, что блогерша во второй раз вышла замуж. Ее мужем стал телеведущий Филипп Бегак. До Насти он был женат дважды. Причем с последней супругой расстался незадолго до свадьбы с Ивлеевой.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал об обиде на Настю Ивлееву.