Билеты до 250 тысяч рублей: сколько стоит Новый год с Ларисой Долиной, Анной Asti и Полиной Гагариной

Российские артисты из так называемой «старой гвардии» оказались самыми востребованными в новогоднюю ночь. Лариса Долина, Полина Гагарина, Анна Asti, Григорий Лепс выступят после боя курантов в московских ресторанах.

Как пишет Kp.ru, билеты на новогоднюю ночь с Ларисой Долиной обойдутся в 80-100 тысяч рублей. Певица решила работать в праздники после того, как отдала мошенникам почти 200 миллионов рублей.

Услышать хиты в исполнении Сосо Павлиашвили можно будет за 55 тысяч рублей плюс 10% сервисный сбор.

Анна Asti в главную ночь года решила заработать сразу в двух ресторанах. Сначала она выступит в ночном клубе, где билеты на танцпол обойдутся желающим почти в 7 тысяч рублей. За вип-зону придется раскошелиться уже на 120 тысяч рублей.

После концерта Анна отправится в подмосковную Барвиху. Там же для гостей споет и Филипп Киркоров. Билеты на шоу звезд первой величины обойдутся по цене от 85 тысяч до 295 тысяч рублей. При этом, в заведении ужин не входит в стоимость.

Полина Гагарина в новогоднюю ночь также решила заработать. Вместе с группой Uma2rman она споет в ресторане. Две полноценные концертные программы с ужином обойдутся в 89-230 тысяч рублей.

Григория Лепса и группу «Отпетые мошенники» также можно будет увидеть в одном из заведений в столице. Билеты на новогоднее шоу с их участием продаются за 80-250 тысяч рублей в зависимости от близости столика к сцене.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как изменились гонорары звезд перед новогодними праздниками. По его словам, цены на выступления уже подняли «топовые» артисты, среди которых Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Леонид Агутин и другие.