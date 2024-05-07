«Ни за какие деньги не согласились отдать»: Филипп Киркоров хотел выкупить костюм из шоу «Маска»

5 мая состоялся финал пятого сезона шоу «Маска» на НТВ. Председатель жюри, певец Филипп Киркоров рассказал о съемках проекта и признался, что хотел выкупить у создателей шоу костюм мифического существа. Об этом сообщает Вокруг ТВ.

«Хотели, чтобы на праздниках он развлекал детвору, но ни за какие деньги не согласились отдать. Здесь есть музей, посвященный шоу „Маска“, где все костюмы хранятся», — поделился Филипп Киркоров.

Исполнитель хита «Единственная» отмечал, что певица Seville (Севиль Велиева), скрывавшаяся в костюме Енота, заняла первое место в шоу «Маска» в том числе благодаря ему. Филипп Киркоров в эфире финального выпуска проекта признался, что подарил артистке амулет, который помог ей победить.

«Счастлив, что моя энергетика, вот этот амулетик, подаренный тебе, привел тебя к заслуженной победе», — сказал певец, обращаясь к Севиль.

Отметим, что изначально Филипп Киркоров хотел отдать победу в шоу «Маска» Ани Лорак, выступавшей в образе Кота, но не стал этого делать. По словам артиста, он узнал в костюме свою близкую подругу и решил поступить честно, чтобы его «не обвинили в коррупции», отдав голос за Севиль.

«То, что Кот сотворил сегодня, — это было невероятно. И было понятно, что там она. Я думаю, меня простит любимая подруга. Я отдаю свой голос Еноту», — заявил тогда артист.

Напомним, недавно состоялся финал юбилейного, пятого сезона шоу «Маска» на НТВ. Победителем проекта стала солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева, которая выступала в образе Енота. Певица Ани Лорак в маске Кота заняла второе место в шоу. Третье место досталось певице Люсе Чеботиной в костюме Бабочки, а четвертое место отдали Змею Горынычу, в костюме которого скрывались резиденты Сomedy Club Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин.

Ранее мы писали о том, что певица и актриса Анастасия Стоцкая боялась разоблачения от Филиппа Киркорова на шоу «Маска».