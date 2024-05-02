«Много лет работали вместе»: Стоцкая боялась, что Киркоров сразу ее «раскусит» на шоу «Маска»

Певица Анастасия Стоцкая заявила, что боялась разоблачения от артиста, члена жюри Филиппа Киркорова на шоу «Маска». Они работали вместе, и музыкант хорошо знал исполнительницу.

Комментарий Стоцкой приводит StarHit.

«Больше всего я боялась, что Филипп меня сразу же раскусит, ведь он меня очень хорошо знает, мы много лет работали вместе», - поделилась певица.

Ей показалось, что Киркоров делал вид, будто не узнает. За время участия в «Маске» они ни разу не пересекались – у Стоцкой много работы в театре.

Также артистка рассказала, что выбрала для передачи образ «Матрешки», хотя ей предлагали быть Кукурузой, Котом-рокером, Пандой в розовой юбке. Матрешка показалась Стоцкой «фэшн-куколкой сдержанной».

В костюме тяжело передвигаться, но можно было танцевать руками. Певица не рассчитывала, что долго продержится в проекте, а на участие в шоу согласилась не сразу – у нее плотный график спектаклей.

Ранее Стоцкая раскрыла процесс подготовки к выходу на сцене в «Маске».