«Много лет работали вместе»: Стоцкая боялась, что Киркоров сразу ее «раскусит» на шоу «Маска»
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Певица Анастасия Стоцкая заявила, что боялась разоблачения от артиста, члена жюри Филиппа Киркорова на шоу «Маска». Они работали вместе, и музыкант хорошо знал исполнительницу.
Комментарий Стоцкой приводит StarHit.
«Больше всего я боялась, что Филипп меня сразу же раскусит, ведь он меня очень хорошо знает, мы много лет работали вместе», - поделилась певица.
Ей показалось, что Киркоров делал вид, будто не узнает. За время участия в «Маске» они ни разу не пересекались – у Стоцкой много работы в театре.
Также артистка рассказала, что выбрала для передачи образ «Матрешки», хотя ей предлагали быть Кукурузой, Котом-рокером, Пандой в розовой юбке. Матрешка показалась Стоцкой «фэшн-куколкой сдержанной».
В костюме тяжело передвигаться, но можно было танцевать руками. Певица не рассчитывала, что долго продержится в проекте, а на участие в шоу согласилась не сразу – у нее плотный график спектаклей.
Ранее Стоцкая раскрыла процесс подготовки к выходу на сцене в «Маске».