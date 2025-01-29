«Ни в коем случае не осуждаю»: Бочкарева забрала назад слова о «никчемных» мамах в декрете

Актриса Наталья Бочкарева оправдалась за заявление, что считает мам, посвятивших себя детям, никчемными. Она отметила — фразу вырвали из контекста. На самом деле она говорила о том, что осуждает гиперопеку.

Звезда сериала «Счастливы вместе» призналась, что не принижает заслуги женщин, которые посвящают свое время воспитанию детей. По ее словам, она осуждает, лишь когда эта забота переходит допустимые границы. Бочкарева подчеркнула – именно такая опека часто становится причиной появления безынициативности, зависимости от чужого мнения и неуверенности в себе.

«Поэтому я ни в коем случае не осуждаю женщин, посвятивших себя и свое время детям, я не согласна с излишней опекой, которая может навредить личности ребенка в будущем», - заявила Наталья.

Напомним, что в недавнем интервью актриса раскритиковала женщин, которые забывают о себе в декрете. За это Бочкареву захейтили в Сети, поэтому ей и пришлось объяснять смысл своих слов.

Ранее Наталья Бочкарева рассказала о продолжении сериала «Букины».