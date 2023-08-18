«Ни в Италии, ни во Франции»: Игорь Николаев раскрыл правду об эмиграции

Певец Игорь Николаев отдохнул с семьей в Европе. Сначала музыкант побывал в Италии, а потом во Франции. Единственное, что его расстроило – сообщения, что он покинул Россию.

Напомним, что в начале августа артист объявился в другой стране. Он опубликовал в личном микроблоге фото, на котором позировал в гондоле. Многие поклонники отметили, что мужчина стал выглядеть счастливее и моложе.

Сначала думали, что Игорь Николаев отправился в короткий отпуск, но пребывание мэтра за границей затянулось. Более того, он отправился в красивые места не один, а забрал всю семью. Звезда рассказал о любви к Венеции и показал романтичные пейзажи, а после оказался во Франции.

Композитор опубликовал в соцсетях кадры, на которых можно увидеть улицы Парижа. Николаев снялся возле знаменитой на весь мир Базилики Сакре-Кёр. Звезда снимал не только архитектуру, но и жителей. Кроме того, показал свою маленькую дочь Веронику, которую родила ему Юлия Проскурякова.

Через несколько часов звезда решил высказаться по поводу эмиграции. Он рассказал, что он не остался «ни в Италии, ни во Франции» и обратился к журналистам.

«Нас с Вероничкой уже там нет, нам пора к школе готовиться», – поделился Николаев.

Ранее 63-летний музыкант Игорь Николаев опубликовал в своем личном блоге новые фото, которые удивили поклонников. Артист редко предстает перед поклонниками не в концертном образе. После его последней публикации фанаты обеспокоились видом звезды, он был без волос!