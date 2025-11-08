«Ни стыда, ни совести. Срамное поведение»: Максима Галкина* пристыдили за возвращение в Израиль ради денег

Уехавшего из России мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) пристыдили за возвращение в Израиль. Жители страны возмутились, что юморист приехал на вторую Родину ради заработков.

Недавно выяснилось, что Максим Галкин* решил вернуться в Израиль, откуда сбежал в 2023 году после обострения обстановки в стране. По информации источников, шоумен планирует отправиться в гастрольный тур и рассчитывает заработать около 30 млн рублей за 13 ноябрьских концертов. Поведение артиста возмутило жителей Израиля – они отметили, что у него совсем нет «ни стыда, ни совести».

«Наш «донор для военных» в первую же тревогу благоразумно сбежал на Кипр. Теперь он милоедничает, наведываясь только за гонорарами. Пока одни в окопах, этот «артист» в поисках наживы курсирует между уютными заграничными гнездышками», «Обалдеть - ну ни стыда, ни совести. Ему самому нормально за такое свое срамное поведение?», «И зачем нам такой «перевертыш», чья главная принципиальность - быть подальше от любых проблем?», «Ни стыда, ни Родины», - пишут в Сети.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с дочерью и сыном уехали из России в Израиль, в позднее перебрались на Кипр, где у них также есть недвижимость.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как Алла Пугачева приезжала в Россию просить за Максима Галкина*: «Ногой открывала дверь во все кабинеты».

*признан иноагентом на территории РФ