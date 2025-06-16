«Ни стыда, ни совести»: сестра Жанны Фриске устроила скандал на могиле певицы в годовщину ее смерти

Сестра Жанны Фриске устроила скандал на могиле певицы, возмутившись поведением журналистов. В личном блоге Наталья Фриске поделилась кадрами с кладбища в годовщину смерти артистки и резко осудила представителей СМИ, которые «не дают спокойно помянуть» покойную.

15 июня семья Жанны Фриске собралась на Николо-Архангельском кладбище, чтобы почтить память певицы спустя 10 лет после ее смерти. Однако помянуть артистку без лишнего внимания родным помешали журналисты, собравшиеся возле могилы бывшей солистки группы «Блестящие». Такое поведение возмутило сестру знаменитости. Наталья Фриске сняла на видео, как их отца окружили репортеры, требовавшие дать комментарии, и он не смог их прогнать.

«У людей ни стыда, ни совести, и ничего лишнего. В такой день просто облепили, в рот лезут, не дают нам спокойно помянуть», — заявила Наталья Фриске.

Поклонники певицы поддержали ее сестру, отметив, что у людей «нет ничего святого»: «Тут даже нечего сказать, если честно. Держитесь!»; «Наташенька! Мы были на кладбище, видели вас, но мы не стали вас тревожить и не подошли. Нужно иметь уважение».

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком мозга, ей было 40 лет. Экс-солистка «Блестящих» узнала о своем страшном диагнозе спустя всего несколько месяцев после рождения сына. Знаменитости диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга. После смерти артистки ее сын остался жить с отцом Дмитрием Шепелевым, который, как утверждают ее близкие, запрещает им видеться с мальчиком.

Ранее отец Жанны Фриске рассказал о последних минутах ее жизни: «За день до смерти открыла глаза».