Ни следа былой роскоши: переехавший в США внук Аллы Пугачевой показал свою скромную квартиру

Осенью прошлого года внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков эмигрировал в США. При этом из страны уехал он тайно и до сих пор не подтвердил того, что перебрался за границу навсегда. В Майами он уже успел перевезти свою жену и найти себе новую перспективную работу. Вот только жизнь вдали от Родины сильно отличается от того, что было у сына Орбакайте в России, особенно бросается в глаза отсутствие роскоши.

Раньше Никита Пресняков с Аленой Красновой жил в огромном особняке на берегу реки и был окружен богатством, а теперь им вдвоем приходится ютиться в небольшой квартире в высотке с весьма посредственным ремонтом. В личном блоге артист выставил небольшое видео из апартаментов, по которому можно сделать вывод, что мириться внук Примадонны вынужден с очень скромными условиями: гостиная совмещена с кухней, половину пространства занимают диван и телевизор. При этом интерьер, как и мебель, выглядят крайне бюджетно.

Отметим, что недавно стало известно, что Никита Пресняков выставил на продажу дачу Пугачевой в России за 225 миллионов рублей. По всей видимости, деньги нужны певцу, чтобы позволить себе жилье за границей получше. Пока же основной заработок исполнителя заключается в продаже клипов для известных иностранных артистов, а этого на покупку приличных апартаментов или дома не хватает.

Ранее появилась информация, что Никита Пресняков получил гражданство США.