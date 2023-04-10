Избавляется от недвижимости в России за ненадобностью: Никита Пресняков получил гражданство США

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков получил гражданство США. Об этом рассказала его звездная бабушка Елена Преснякова.

Пресняков живет в США больше полугода. В России у него осталась недвижимость, в том числе загородная. От нее Пресняков решил избавиться, но бабушке не сказал.

Речь идет о доме в деревне Бережки Солнечногорского района. Трехэтажный особняк внуку отписала Пугачева – она строила дом для себя, но после эмиграции он оказался не нужен. Сейчас Пресняков хочет выручить за него 225 млн рублей.

Преснякова сказала сайту mk.ru: «Я не в курсе этих дел совершенно».

По ее словам, такие вопросы не обсуждаются по телефону. Семья Пресняковых не лезет в дела молодого человека.

Артистка не жалеет о продаже дома – в случае приезда в Россию внук остановится в городской квартире. Она «очень хорошая» и «просторная».

Преснякова добавила, что регулярно общается в внуком. Он поделился с ней, что чувствует себя в США комфортно, тем более, что получил гражданство этого государства.

Ранее его дедушке – 77-летнему Владимиру Преснякову – сделали несколько операций. Ему убрали почку и провели шунтирование.