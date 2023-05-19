Ни секса, ни денег: «Твоя принцесса» развела москвича в «Тиндере» на 35 тысяч рублей

Популярный сайт знакомств «Tinder» уходит из России.

Кто-то встречает это решение с печальным вздохом о несостоявшемся счастье, кто-то — торопиться с судебным иском или инициацией полицейского расследования.

Telegram-канал SHOT рассказал об очередной жертве сайта — 35-летнем москвиче, который познакомился в приложении с некой «Твоей принцессой».

«Принцесса» некоторое время вела многообещающую переписку, а кода мужчина предложил перейти к более решительному общению, в знак серьезности его намерений попросила перевести 35 тыс. рублей.

Получив деньги, девушка исчезла с сайта. Разгневанный москвич уже обратился по этому поводу в полицию.

Источник Life.ru также сообщает, что другой москвич, бизнесмен по имени Александр подсчитал, что лишь 1% девушек, использовавших «Tinder», довели виртуальное знакомство до физического.

«Миллионы людей по всему миру, включая меня, стали заложниками этого приложения», - уверяет Александр.

Он уже решил наказать американский сайт и подал через Челябинский городской суд иск от неопределенного круга лиц на сумму в 1 млрд. рублей.

При необходимости, мужчина готов лично отвезти решение суда в США и вручить владельцам сайта.