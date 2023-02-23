Ни поддержки, ни любви, а мне хочется: Подольская сделала печальное заявление под фото с Пресняковым
Певица Наталья Подольская поздравила Владимира Преснякова с Днем защитника Отечества.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Певица Наталья Подольская в День защитника Отечества выступила с признанием. По мнению артистки, для этих слов «пришло время».
Артистка заявила: «Мне не хочется, чтобы пришло время меня защищать».
Дальше Подольская и вовсе удивила, написав следующее: «Мне хочется, чтобы ты меня всегда поддерживал и любил, как только ты и умеешь».
Судя по всему, поддержки и любви от Преснякова сейчас певице недостаточно.
«С праздником мой любимый единственный муж», - заключила Подольская, призвав всех мужчин беречь себя и «бесконечно любить».
Ранее Подольскую поздравили с третьей беременностью. Артистка сама дала повод так думать после фото с дня рождения, на котором Пресняков положил руку на ее живот.