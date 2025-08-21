«Ни под кого не придется прогибаться»: певица Люся Чеботина устала быть украшением на концертах других звезд

Певица Люся Чеботина больше не хочет выступать на концертах российских звезд, теряющих популярность и мечтает блистать на мировой сцене. Об этом Telegram-каналу «Свита короля» рассказала одна из знакомых артистки.

По словам источника, сама Люся Чеботина считает, что исполнители ее уровня уже «не обязаны работать с теми, кто ей не ровня».

«Но законы нашего шоу-бизнеса такие, что приходится выступать и на конкурсах, и на концертах артистов, которым давно уже пора на пенсию. Она уверена, что на Западе такого нет. Там, если ты звезда, то ни под кого тебе не придется прогибаться», — объяснила приятельница певицы.

Однако, как утверждают авторы канала, Люся Чеботиной, которая не против дружбы с западными продюсерами, пока не особо пользуется у них популярностью.

Ранее мы писали о том, как певица Люся Чеботина подала встречный иск против иллюзиониста Александра Наумова, который утверждает, что артистка не выплатила ему часть гонорара за номера на одном из ее концертов. Однако суд не удовлетворил требования исполнительницы.