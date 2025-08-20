Дым не появился: что известно о судебных спорах между Люсей Чеботиной и иллюзионистом Александром Наумовым

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска иллюзиониста Александра Наумова против певицы Люси Чеботиной. Артистка отказалась выплачивать фокуснику гонорар за серию номеров, которые он подготовил для ее концерта в Live Арена в прошлом году. Встречный иск также отклонен. Об этом пишет Kp.ru.

Певица заключила с Наумовым договор в октябре 2024 года. Стоимость услуг специалиста составила 2 497 000 рублей. Чеботина выплатила ему аванс в размере 900 000. Остальную сумму победитель шоу «Битва иллюзионистов» должен был получить после выступления.

Однако денег исполнительница ему так и не перевела, поэтому мужчина отправился в суд. Люся Чеботина подала встречный иск, в котором утверждается, что 6 из 8 запланированных трюков были отменены на этапе подготовки или из-за несоответствия требованиям безопасности, два оставшихся выполнены некачественно.

По утверждению Чеботиной, в одном из номеров не сработала дым-машина, из трех репетиций проведена была только одна, а две сорваны из-за опозданий и неподготовленного реквизита. Певица потребовала вернуть аванс и выплатить ей компенсацию за пользование чужими денежными средствами в размере 82 тысяч рублей.

Среди услуг, указанных в договоре, значатся: подбор и разработка иллюзионных номеров, репетиции с реквизитом три полных дня, координация и менеджмент всего блока в день концерта, аренда колбы для одного из номеров. А также изготовление самих трюков: «Появление из картины», «Левитация + исчезновение и появление Люси в зале». Кроме того, доставка, монтаж и демонтаж оборудования.

Суд ознакомился с обоими заявлениями и учел все обстоятельства. В итоге оба иска не были удовлетворены. Судья настоял на том, что каждая сторона получила услуги соразмерно внесенной оплате, а взаимные расчеты завершены.

