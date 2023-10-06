Обошлись без кольца: Петров раскрыл внезапные подробности своей женитьбы

Александр Петров вручил возлюбленной вместо помолвочного кольца ветку дерева. Актер поделился откровением в эфире шоу «ОК на связи».

Звезда «Льда» рассказал, как сделал супруге предложение руки и сердца. Как выяснилось, артист не готовился специально к этому событию и позвал замуж Викторию спонтанно. У Петрова не было с собой помолвочного кольца. Вместо ювелирного украшения он воспользовался веточкой дерева.

«Я просто понял, что вот это надо делать сейчас, а завтра ехать жениться. Это был искренний, спокойный порыв, который превратился в главное событие в жизни», — цитирует StarHit высказывание Александра из нового интервью.

По словам актера, супруга взяла его фамилию. Теперь она занимается переоформлением документов.

Ранее актер Александр Петров рассказал о личной жизни с 22-летней супругой. Подробности смотрите в этой статье.