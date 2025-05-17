«Ни один не хочет заниматься»: Дениса Клявера возмутило заявление его детей

Дениса Клявера шокировала решение детей. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Уютный SYNERGETIC».

Артист является отцом троих наследников, которые отказались идти по стопам отца и становиться артистами по профессии. Однако каждый из них все же связал свою жизнь с творчеством.

Старший сын Клявера Тимофей оканчивает последний курс театрального училища в Санкт-Петербурге, а дочь Эмилия от Евы Польны увлекается рисованием и планирует связать свою жизнь с компьютерной графикой. А 12-летнему сыну Клявера Даниэлю хочется посвятить свою жизнь музыке.

«У меня трое детей. Парадоксально, что все с замечательным музыкальным слухом, но ни один не хочет заниматься этой профессией. То есть вообще принципиально. Когда я был маленький, у папы была актерская сфера, а меня тянуло в музыку. Для меня актеры были круты, но музыканты были небожители. Музыка меня тянула», — раскрыл Денис.

Клявер подчеркнул, что он сам родился в творческой семье: его отец Илья Олейников, а мама Ирина всегда любила петь. По словам Дениса, он с детства находился в окружении артистов:

«Ты получаешь огромный бонус, когда растешь в творческой атмосфере. К нам домой приходили потрясающие артисты, папины друзья, коллеги, актеры, музыканты. Ты находишься в невероятной обстановке, и это в тебе потихонечку органично оседает. Когда мне говорят про какой-то талант, гениальность, я отвечаю "спасибо", но гениален тот человек, который приехал откуда-то издалека», — разоткровенничался артист.

Ранее мы писали о том, что Денис Клявер высказался о творчестве Стаса Костюшкина.

Также сообщалось, что дочь Виталия Гогунского высмеяла отца за слова о женщинах.