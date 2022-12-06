Асмус вышла на сцену в одних трусиках

Кристина Игоревна Асмус вовсю эксплуатирует свою сексуальность.

Скандальные слухи, вероятно, сильно забавляют талантливую актрису, в противном случае, вряд ли бы она так часто позволяла себе показываться на публике в откровенных ролях и нарядах, едва прикрывающих обнаженное тело.

Стоит признаться, что СМИ, в свою очередь, не упускают возможности подлить масла в огонь, то и дело обвиняя Асмус в развратных поступках, не забывая при этом всякий раз ссылаться на постельную сцену из фильма "Текст".

Участие в ленте Клима Шипенко, действительно, стало в каком-то смысле переломным моментом в биографии Асмус. Скандал, случившийся с ней после премьеры, послужил причиной развода с комиком Гариком Харламовым.

В этот раз Кристина сама выбрала роль в драме Анны Яблонской "Язычники".

Ее героиня - бунтующая простив традиционных (да и каких-либо вообще ) ценностей девушка, представляет собой собирательный образ первобытного хаоса, способного в одночасье сравнять с землей любые принципы и устои.

Для полного погружения в роль Асмус приходится отыгрывать безумие, срывая с себя одежду, тем самым - давая новый повод для сплетен хищным до интриг папарацци.