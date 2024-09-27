«Ни на что не жаловался»: актриса Ольга Павловец не подозревала о проблемах со здоровьем Мадянова

Актриса Ольга Павловец рассказала, что не знала о проблемах со здоровьем Романа Мадянова. Об этом сообщает StarHit.

Ольга Павловец играла в нескольких картинах вместе с Романом Мадяновым. Одной из последних совместных работ для них стал сериал «Склифосовский». По словам актрисы, она не замечала за коллегой никаких жалоб на самочувствие.

«То, что я, работая с Ромой, не знала о том, что у него есть такие проблемы, говорит, наверное, о том, что человек действительно был очень жизнелюбив и профессионален. Он ни на что не жаловался, был абсолютно в собранном духе, шутил, глаз горел! Поэтому когда я узнала о том, что случилось, это было как гром среди ясного неба…» — рассказала она.

Павловец добавила, что у нее о Романе Мадянове останутся только самые теплые воспоминания.

Напомним, актер скончался 25 сентября у себя дома после продолжительной борьбы с раком легких. Его похоронят 27 сентября в селе Малахово Раменского городского округа Московской области.

Ранее мы писали о том, что актер Комаров рассказал об обострении рака у Мадянова весной.