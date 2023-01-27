«Ни квартир, ни домов, ни замков»: Алла Пугачева призналась, что лишилась всей недвижимости в России

По поводу будущего знаменитого замка в деревне Грязь несколько месяцев ходили ожесточенные споры. С тех пор, как Алла Пугачева уехала, его, по слухам, продавали, отбирали, покупали и переделывали в «аттракцион». По последней информации, особняк Примадонна переписала на своего проверенного человека и таким образом перестала владеть им. Недавно певица решила сама прокомментировать всю эту историю и поставить, наконец, точку.

Алла Борисовна призналась в интервью немецкому изданию – она действительно больше не хозяйка замка. Более того, у нее не осталось вообще никакой недвижимости в России. Она избавилась от квартир и домов, и теперь на Родине артистки ничем не владеет.

«У меня в этой стране больше не осталось недвижимости. Ни квартир, ни домов, ни замков», - объявила Пугачева.

Также Примадонна ответила на слухи, что ее замок и прочее имущество собираются отобрать власти страны. Она заявила, что этого не произойдет никогда. По ее словам, угрозами бросаются только неизвестные политики, которые «хайпуют» на ее имени подобным образом. Но на самом деле все их слова ничего не значат, и даже если бы она не избавилась от недвижимости, им бы не удалось отобрать у нее дома.

Ранее появилась информация, что завершившая карьеру Пугачева тайно все-таки продолжает выступать на частных вечеринках за большие гонорары. В Сети появился райдер звезды и все расценки на концерты.