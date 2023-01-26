18:04, 26 января 2023
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Несмотря на завершение карьеры, Пугачева тайно выступает на закрытых вечеринках за 300 тысяч
Раскрыт гонорар Аллы Пугачевой за приватное выступление для vip-персон.
Фото: Freepik.com
Несмотря на завершение карьеры, певица Алла Пугачева готова выступать. Чтобы она согласилась, должны быть выполнены два условия.
Во-первых, звезда эстрады будет петь только на закрытых вечеринках. Во-вторых, стоимость приватного выступления составит 300 тысяч евро.
Актриса Наталья Фатеева считает, что решение о выходе на сцену – «личное дело» Примадонны. По ее мнению, поклонники «примут любое решение» 73-летней артистки.
Фатеева, в свою очередь, заявила, что сама не вернется ни в кино, ни в театр. Она объяснила, что 88 лет – это «слишком много».
В том же интервью Фатеева заявила, что Пугачева несчастна в Израиле.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Московский комсомолец
Автор:Лилия КараеваТеги: