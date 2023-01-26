Несмотря на завершение карьеры, Пугачева тайно выступает на закрытых вечеринках за 300 тысяч

Несмотря на завершение карьеры, певица Алла Пугачева готова выступать. Чтобы она согласилась, должны быть выполнены два условия.

Во-первых, звезда эстрады будет петь только на закрытых вечеринках. Во-вторых, стоимость приватного выступления составит 300 тысяч евро.

Актриса Наталья Фатеева считает, что решение о выходе на сцену – «личное дело» Примадонны. По ее мнению, поклонники «примут любое решение» 73-летней артистки.

Фатеева, в свою очередь, заявила, что сама не вернется ни в кино, ни в театр. Она объяснила, что 88 лет – это «слишком много».

В том же интервью Фатеева заявила, что Пугачева несчастна в Израиле.