«Ни копейки изменникам!»: Бородин предложил не разрешать иноагентам продавать имущество в России

Виталий Бородин предложил заблокировать сделку по продаже Bentley Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Сегодня стало известно, что юморист Максим Галкин* продал автомобиль Bentley 2000 года выпуска. Цена сделки могла составить до 10,5 млн рублей, уверен глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

«На Bentley нужно было сразу наложить арест и заблокировать сделку. Для таких продаж должен быть создан специальный счет с полной отчетностью о каждом рубле», — рассказал он.

Общественник также призвал обратить внимание на подобные сделки, которые совершают другие иноагенты.

«А лучше вообще запретить иностранным агентам любые сделки с имуществом в России — мы должны перекрыть финансовые потоки всем предателям. Ни копейки из России — этим изменникам!» — добавил Бородин.

