«Едят черную икру ведрами, когда наши парни гибнут»: Виталий Бородин «разнес» конкурс «Мисс Россия-2025»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин резко высказался о конкурсе красоты «Мисс Россия-2025». В своем Telegram-канале политик возмутился, что в тяжелое время в стране проходят «тусовки», в то время как погибают «наши парни».

Виталий Бородин убежден: сейчас не время для развлечений и громких мероприятий с демонстрацией роскоши. Глава ФПБК осудил организаторов «Мисс Россия-2025» и заявил, что на Барвихе нет места состраданию — люди там живут в «параллельной реальности».

«Линия фронта перемалывала судьбы. А в это время в Барвихе — конкурс красоты: сверкающие платья, ослепительные улыбки. Московские тусовщики едят черную икру ведрами, пьют дорогое просекко… В то время как наши парни гибнут. Какие конкурсы красоты, какие тусовки?» — высказался Виталий Бородин.

Политический деятель выразил уверенность в том, что в тяжелое для страны время, тусовщики «будут первыми бежать», когда понадобится их помощь.

«Неужели мы настолько оторвались от реальности, что позволяем себе жить в параллельных мирах? Когда гламур уступит место состраданию, а тусовки — чувству долга?» — заключил глава ФПБК.

Ранее Виталий Бородин призвал актрису Чулпан Хаматову определиться с гражданской позицией: «Ты хочешь выступать и говорить на русском? Или все-таки продолжаешь усердно учить латышский?»