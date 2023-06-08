«Ни копейки»: 63-летний Дмитрий Дибров заговорил о бедственном положении после ухода с ТВ

В последнее время все внимание публики приковано к Дмитрию Диброву, который долгие годы являлся бессменным ведущим шоу «Кто хочет стать миллионером?». Однако этой весной на проекте произошли кадровые перестановки: на смену Диброву пришла Юлианна Караулова. После этого в Сети начались разговоры о том, что мужчина испытывает финансовые трудности и живет за счет жены. В беседе с изданием mk.ru Дмитрий впервые прокомментировал ситуацию.

В первую очередь, Дибров назвал «дураками» тех, кто намеренно распространяет ложные домыслы. По словам телеведущего, в его семье ничего не изменилось после ухода из шоу.

«Я ни копейки не потерял. Полина не так много зарабатывает», — высказался Дмитрий.

Мужчина не сомневается, что в скором времени он вернется на ТВ. Руководство канала предоставило ему свободу в выборе будущей передачи, однако с этим у Диброва возникли проблемы: он не знает, какой формат шоу ему интересен.

Ранее Юлианна Караулова отреагировала на сравнения с Дибровым после его ухода с ТВ. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой 23-летняя Евгения Медведева перестала скрывать роман с фигуристом Дмитрием Чигиревым.