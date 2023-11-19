«Ни как актриса, ни как баба»: певец Виктор Рыбин признался, что ему никогда не нравилась Хаматова

Певец Викор Рыбин, получивший славу в составе музыкальной группы «Дюна», довольно резко высказался об актрисе Чулпан Хаматовой, которая переехала из России в Латвию. По словам артиста, она никогда ему не нравилась.

Рыбин поделился своим мнением относительно актрисы в программе RTVI «Легенда». Он дал негативную оценку действиям бывшей служащей «Современника». Виктор отметил, что Чулпан никогда ему не нравилась как на сцене, так и в жизни.

«Хаматова никогда мне не нравилась, она вообще какая-то, со своим этим фондом на деньги других людей… Ни как актриса, ни как баба, простите меня за такое слово. Ни о чем», — заявил участник группы «Дюна».

Также Рыбин подобным образом высказался о певице Алле Пугачевой и ее супруге. Актер вспомнил, как однажды столкнулся с неприветливым характером Примадонны. По словам Виктора, исполнительница ставила себя выше других артистов.

Ранее сообщалось, что зрители одного из выступлений Хаматовой в Латвии пришли в ужас от образа актрисы. Чулпан во время спектакля в прямом смысле размазывала кровавые сопли по лицу.