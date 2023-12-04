«Ни к чему не готовлюсь»: Роман Костомаров прокомментировал новости об очередной операции

Роман Костомаров опроверг новости о предстоящей операции на кисти, об этом сообщает Пятый канал.

Фигурист Роман Костомаров накануне сообщал, что весной у него запланирована пластическая операция на кисти левой руки. Якобы, процедура нужна для нового протеза.

«Сейчас много различных дел, работы, а ложиться в больницу придется на месяц: надо сделать пластику, следить за восстановлением и тем, чтобы подошел протез. Так что, скорее всего, это произойдет весной», — рассказывал фигурист.

Однако позже в беседе с журналистами он призвал не торопить события. По словам Костомарова, он пока не готовится ложиться под нож хирурга.

«Если где-то я что-то мог сказать так, это ничего не означает. Я сейчас вынужден опять повторять или опровергать что-то. Когда у меня будет возможность, операция тоже будет, но пока я ничего не собираюсь делать», — рассказал он.