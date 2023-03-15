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19:16, 15 марта 2023
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Ни извинений, ни рубля от певца не будет: Филипп Киркоров выиграл суд по поводу танцев на кресте

Филипп Киркоров выиграл суд, на котором с певца требовали извинений и один рубль.

Ни извинений, ни рубля от певца не будет: Филипп Киркоров выиграл суд по поводу танцев на кресте

Фото: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Певец Филипп Киркоров выиграл суд у православных активистов. Они требовали, чтобы артист извинился и заплатил один рубль.

Суд был связан с танцем исполнителя на кресте во время концерта в Кремлевском дворце. Певец тогда забрался на распятие.

Активисты потребовали взыскать с исполнителя один миллион, но потом снизили исковые требования.

Адвокаты Киркорова на заседании заявили, что песня посвящена матери музыканта, а во дворе его дома стоит личная часовня. Защитники приглашали истцов в гости к Киркорову, но те отказались.

В итоге суд принял решение, что вины артиста нет, а истцы могли просто не смотреть всё действо на сцене.

Ранее 55-летний певец признался, что влюбился. Отношения начались у музыканта осенью 2022 года. Артист старается оберегать чувства от посторонних.

Источник фото:Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Telegram-канал Mash
Теги:
Филипп Киркоров
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