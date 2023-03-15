Ни извинений, ни рубля от певца не будет: Филипп Киркоров выиграл суд по поводу танцев на кресте
Филипп Киркоров выиграл суд, на котором с певца требовали извинений и один рубль.
Фото: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Певец Филипп Киркоров выиграл суд у православных активистов. Они требовали, чтобы артист извинился и заплатил один рубль.
Суд был связан с танцем исполнителя на кресте во время концерта в Кремлевском дворце. Певец тогда забрался на распятие.
Активисты потребовали взыскать с исполнителя один миллион, но потом снизили исковые требования.
Адвокаты Киркорова на заседании заявили, что песня посвящена матери музыканта, а во дворе его дома стоит личная часовня. Защитники приглашали истцов в гости к Киркорову, но те отказались.
В итоге суд принял решение, что вины артиста нет, а истцы могли просто не смотреть всё действо на сцене.
Ранее 55-летний певец признался, что влюбился. Отношения начались у музыканта осенью 2022 года. Артист старается оберегать чувства от посторонних.