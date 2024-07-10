Ни Фрейндлих, ни Басилашвили столько не получают: актриса Людмила Поргина раскрыла размер пенсии

Актриса Людмила Поргина раскрыла размер своей пенсии. Она призналась, что получает повышенную выплату.

«Я получаю примерно 56 тысяч рублей, это с надбавками московскими (около 32 тысяч), а так бы получала около 23 тысяч», - не скрыла звезда.

Подробностями Поргина поделилась с Teleprogramma.pro.

По словам знаменитости, актеры высшей категории в Москве получают большие пенсии.

«Но не Алиса Фрейндлих, ни Олег Басилашвили не получают повышенные пенсии, это только мы, в столице», - поделилась Поргина.

Она отметила, что много путешествует по городам России и удивляется, «как там живут люди на копейки». Поргина указала: пенсионеры вынуждены выращивать капусту, морковь и питаться самой дешевой рыбой. При этом, считает актриса, в пожилом возрасте «хочется веселья».

Сейчас Поргина отдыхает в Болгарии: она заметила, что там пенсионеры могут ежедневно сидеть в кафе с мороженым и напитками.

Ранее певица Вика Цыганова раскрыла размер своей пенсии. Она заявила, что выплачиваемой суммы хватает на поход в салон красоты.