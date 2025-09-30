«Ни для кого ничего не изменилось»: будет ли Роман Товстик содержать детей после развода с Еленой

Новый возлюбленный Полины Дибровой официально развелся с женой после 20 лет брака. Несмотря на расставание, Роман Товстик намерен продолжать содержать детей. Об этом пишет Super.ru.

Корреспондент издания передал из сада суда, что после развода Елене Товстик по брачному договору достался особняк стоимостью 600 млн рублей и еще несколько объектов недвижимости. Что касается места жительства шестерых детей, то старшие наследники пока останутся с отцом, а младшие — с матерью. Адвокат Романа Товстика заверил, что бизнесмен и в дальнейшем продолжит помогать детям и будет оплачивать все счета самостоятельно.

«Фактически он всю жизнь содержал детей и собирается продолжить это делать. Основную часть расходов предлагает оплачивать напрямую, чтобы ни для кого ничего не изменилось, чтобы, как у них все было налажено, так все и продолжалось», — заявил Филипп Рябченко.

Напомним, брак Товстиков продлился 22 года, у пары шестеро детей. Супруги приняли решение разойтись из-за романа предпринимателя с Полиной Дибровой. Елена Товстик открыто обвиняет в распаде семьи бывшую подругу, но модель утверждает, что проблемы в браке у пары начались еще задолго до скандала. Сами Дмитрий и Полина Диброва развелись 25 сентября.

Ранее Елена Товстик подписала новый договор с юристом Катей Гордон в надежде вернуть мужа: «Она до сих пор любит Романа».