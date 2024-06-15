Незваный гость: сына Кристины Орбакайте ограбил медведь в США

Уехавший жить в США Никита Пресняков строит за рубежом карьеру музыканта. Сын Кристины Орбакайте не забывает и об отдыхе. Недавно он отправился с супругой Аленой и друзьями в поход на озеро Тахо. В путешествии молодые люди столкнулись с приключениями: в их лагерь проник медведь.

Вся компания поселилась в кемпинге на дикой природе. Но пока они временно отсутствовали в лагере, туда проник медведь. Хищник начал осматривать палатки и нашел там продукты. Зверь обратил внимание на мини-холодильник и забрал добычу. После косолапый скрылся в лесу.

«Ограбление» произошло на глазах у Никиты, когда он вернулся в кемпинг на внедорожнике. Впечатлившись увиденным, сын певицы записал видео, где вкратце рассказал о медведе. Пресняков-младший пояснил, что конкретно украл хищник без каких-либо подробностей.

До этого супруга музыканта Алена рассказывала, что встретила по дороге на пляж медвежонка. Молодые люди планируют провести на природе несколько дней.

После отъезда из России Никита строит карьеру за рубежом. Музыкант отправился в гастрольный тур по США, во время которого он исполняет каверы на русские хиты. Для гастролей артист арендовал просторный клуб с удобной сценой, большим залом и гримеркой. Также Пресняков сообщил, что его команду разместили в многокомнатной квартире. По словам артиста, он в восторге от гастролей по Америке.